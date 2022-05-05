Госсекретарь США обсудил с главой МИД Швеции помощь Украине
Вашингтон, 5 мая, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Швеции Анн Линде на встрече в Вашингтоне обсудили оказание Швецией гуманитарной и военной помощи Украине, сообщает Госдепартамент США.
U.S. Department of State
Энтони Блинкен
Дипломаты также рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества США и Швеции, включая укрепление продовольственной безопасности.
Кроме этого, обсуждались усилия по поддержанию перемирия в Йемене, говорится в сообщении.