Краснодар, , 16:48 — REGNUM 22-летний российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, выступающий в текущем сезоне за турецкий «Гиресунспор» на правах аренды, вернется в «Краснодар» после завершения текущего сезона.

ФК «Краснодар»

Как сообщает издание «РБ Спорт», турецкий клуб отказался воспользоваться опцией выкупа футболиста.

В текущем сезоне турецкой Суперлиги 2021/22 Сулейманов принял участие в 31-м туре регулярного чемпионата, в котором отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Также нападающий получил четыре желтые карточки.

На данный момент трансферная стоимость Сулейманова, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро. Текущее соглашение футболиста с «быками» рассчитано до 30 июня 2024 года.