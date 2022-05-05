Таруса, Калужская область, 5 мая 2022, 17:41 — REGNUM В апреле 2022 года 48 калужан награждены орденами Мужества, 56 отмечены медалями «За отвагу» в ходе специальной военной операции по защите Донбасса от нацистов. Об этом 5 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя губернатора Калужской области Василия Быкадорова.
В преддверии Дня Победы заместитель калужского губернатора Василий Быкадоров принял участие в церемонии увековечении памяти лейтенанта госбезопасности, сотрудника особого отдела 133 стрелковой дивизии Красной армии Дмитрия Пучкина, геройски погибшего на территории Тарусского района Калужской области в годы Великой Отечественной войны. Замгубернатора назвал это событие данью памяти тем, кто в годы Великой отечественной войны защитил Родину, кто своим нелегким воинским трудом и доблестью спас её от фашистских захватчиков.
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