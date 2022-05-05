Калужане героически выполняют боевые задачи военной операции в Донбассе
Таруса, Калужская область, 5 мая, 2022, 17:41 — ИА Регнум. В апреле 2022 года 48 калужан награждены орденами Мужества, 56 отмечены медалями «За отвагу» в ходе специальной военной операции по защите Донбасса от нацистов. Об этом 5 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя губернатора Калужской области Василия Быкадорова.
В преддверии Дня Победы заместитель калужского губернатора Василий Быкадоров принял участие в церемонии увековечения памяти лейтенанта госбезопасности, сотрудника особого отдела 133-й стрелковой дивизии Красной армии Дмитрия Пучкина, геройски погибшего на территории Тарусского района Калужской области в годы Великой Отечественной войны. Замгубернатора назвал это событие данью памяти тем, кто в годы Великой Отечественной войны защитил Родину, кто своим нелегким воинским трудом и доблестью спас её от фашистских захватчиков.