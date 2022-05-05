Таруса, Калужская область, 5 мая, 2022, 17:41 — ИА Регнум. В апреле 2022 года 48 калужан награждены орденами Мужества, 56 отмечены медалями «За отвагу» в ходе специальной военной операции по защите Донбасса от нацистов. Об этом 5 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заместителя губернатора Калужской области Василия Быкадорова.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

В преддверии Дня Победы заместитель калужского губернатора Василий Быкадоров принял участие в церемонии увековечения памяти лейтенанта госбезопасности, сотрудника особого отдела 133-й стрелковой дивизии Красной армии Дмитрия Пучкина, геройски погибшего на территории Тарусского района Калужской области в годы Великой Отечественной войны. Замгубернатора назвал это событие данью памяти тем, кто в годы Великой Отечественной войны защитил Родину, кто своим нелегким воинским трудом и доблестью спас её от фашистских захватчиков.

«Мы собрались сегодня в очень непростое и знаковое время — в канун праздника всепланетарного масштаба — Дня Великой Победы. Это была победа над самым страшным в истории человечества врагом, одержанная ценой огромных жертв. Миллионы наших соотечественников навсегда остались на полях жесточайших сражений, приближая этот день. И сейчас, спустя 77 лет, мы столкнулись с угрозой нацизма. В настоящее время калужане героически выполняют боевые задачи в ходе специальной военной операции на Донбассе. В эти дни как никогда актуальна историческая фраза: «Враг будет разбит, победа будет за нами». Мы должны быть свято уверены в ней, потому что олицетворяем поколение победителей» — отметил Василий Быкадоров.