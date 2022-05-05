Ярославль, , 16:48 — REGNUM В мэрии Ярославля не считают, что своевременная неоплата муниципального контракта по сносу здания бывшей школы может привести к дисквалификации председателя городского комитета по управлению муниципальным имуществом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Снос бывшей школы yarnews.net

Как ранее сообщало ИА REGNUM Федеральная антимонопольная служба сообщила о составлении протокола об административном правонарушении в отношении чиновника КУМИ. Из-за неоднократности нарушения в ФАС считают, что может быть поставлен вопрос о дисквалификации должностного лица. Фамилия не называется, то, как стало известно ИА REGNUM, речь идет о председателе КУМИ Валерии Мусатовой.

В мэрии Ярославля рассказали, что претензии антимонопольщиков связаны со сносом здания бывшей школы на улице Верхняя. Здание в районе Туговой горы не используется больше 15 лет.

«Это здание не эксплуатировалось, отключено от коммуникаций. Из-за отсутствия финансирования вопрос о его сносе не решался. Разрушающееся четырехэтажное здание потенциально представляло опасность для окружающих. Благодаря проведенной комитетом по управлению муниципальным имуществом мэрии города работе, в августе 2021 года заключен муниципальный контракт на выполнение работ по сносу указанного нежилого здания. Часть оплаты по контракту в размере имеющегося финансирования была произведена своевременно. КУМИ мэрии были предприняты все возможные и зависящие от него меры и действия, направленные на исполнение обязанностей по оплате работ по контракту в полном объеме. Оставшаяся сумма по контракту из-за острого дефицита бюджета города была произведена позднее всего на 10 дней», — пояснили в мэрии Ярославля.

Согласно порталу госзакупок, стоимость работ по муниципальному контракту составила 3,7 миллиона рублей. Подрядной организацией выступило ООО «СК «Чайка», сейчас исполнение муниципального контракта завершено. В действиях заказчика работ в мэрии вины не видят.

«Сообщение Ярославской антимонопольной службы о возможной дисквалификации должностного лица преждевременно, поскольку административное наказание в виде дисквалификации назначается только при установлении вины и только судом. Более того, в акте ревизии, послужившим основанием для проведения проверки антимонопольной службой, напрямую указано на то, что КУМИ мэрии предпринимались все необходимые меры с целью обеспечения своевременной оплаты по контракту, оплата была произведена незамедлительно после поступления финансирования», — отметили в пресс-службе мэрии.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.

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