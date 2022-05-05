Москва, , 16:47 — REGNUM Такие сферы российской экономики, как туризм, досуг и сфера развлечений, рискуют столкнуться с сокращением рабочих мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что жители РФ сильнее всего экономят на отпускных поездках и на посещении ресторанов и кафе.

Туризм Russkiydom.su

«Основная причина экономии домохозяйств на потребительских расходах — это падение реальных доходов населения и неопределенность в области занятости. Эти факторы вынуждают граждан отказываться от расходов, не связанных с первоочередными потребностями, — сказал Сафонов. — Естественно, что такая модель потребления приведет к падению объема оказываемых услуг в данных отраслях и постепенному сокращению числа рабочих мест в них. Ровно как это происходило в период пандемии. Особенно это будет касаться сферы развлечений и досуга, а также фитнеса и туризма».

Как полагает экономист, властям РФ стоит уже сейчас принять экстренные меры по поддержке данных отраслей, чтобы не спровоцировать эффект домино на рынке труда.

«Необходимо быстрее принимать решения по индексации оплаты труда. Не менее важна и поддержка всего сектора услуг. Нужно поддерживать внутренний туризм в летний период за счёт софинансирования отдыха семей и особенно поддержки летнего отдыха детей, прежде всего из малообеспеченных семей», — сказал Сафонов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российской сфере туризма предсказали рост операционных издержек.

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