Киев, , 16:47 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский призвал страны ЕС стать шефами отдельных регионов, городов и отраслей Украины и восстановить их «быстрыми и достаточными инвестициями».

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом Зеленский заявил 5 мая на международной конференции доноров для Украины.

По его словам, такое восстановление полноценного функционирования регионов и городов может стать «историческим примером» взаимодействия и партнерства.

Также он заявил, что Киев уже сейчас готовит «масштабный план послевоенного восстановления Украины» и поэтому нуждается в стратегической международной поддержке.

«Это будут инвестиции в стабильность всего центра и востока Европы… И такие инвестиции, если будут быстрыми и достаточными, будут означать, что миллионы наших людей смогут вернуться домой», — заявил Зеленский.

Кроме того, он в очередной раз сообщил, что Украине нужно «быстрое движение в ЕС через статус кандидата».

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