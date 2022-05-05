Ханты-Мансийск, , 16:47 — REGNUM В Югре перед судом предстанут бывшие сотрудники полиции по обвинению в сбыте наркотиков в составе преступной группы и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

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По версии следствия в октябре 2020 года обвиняемые, занимавшие должности начальника отдела по контролю за оборот наркотиков и старшего оперуполномоченного указанного отдела ОМВД России по Сургутскому району вступили в сговор с 33-летней жительницей Сургута. Женщина по интернету связывалась с оптовыми продавцами наркотиков с целью приобретения и перепродажи путём закладок. Позже в группу были вовлечены ещё двое жителей Сургута.

Следствие отмечает, что полицейские руководили преступной группой. Причём наркотические средства обвиняемые и их сообщники хранили в местах своего проживания, а также в тайниках, оборудованных для реализации, вплоть до момента изъятия.

Ранее в суд было направлено уголовное дело в отношении соучастницы обвиняемых, а в феврале этого года 38-летний соучастник признан виновным и ему назначено наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы.