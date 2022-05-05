Москва, , 16:45 — REGNUM Тот факт, что жители РФ стали сильнее всего экономить на отпускных поездках и походах в кафе, может привести к тому, что российская индустрия туризма столкнется с ростом операционных издержек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов, комментируя итоги соответствующего опроса.

Туризм Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Перераспределение расходов в условиях наблюдаемого роста цен — это вполне рациональное поведение. Понятно, что в первую очередь люди начинают экономить на не самых важных на первый взгляд и необязательных платежах — на отдыхе, отказываясь от кафе и поездок на отдых в пользу жизни на даче или походов в близлежащие парки, — сказал Цыганов. — Закрытие многих популярных направлений и неясность ситуации по ценам и доступности российских курортов также оборачивается экономией на отпуске и выборе более бюджетных вариантов».

Но в дальнейшем, как полагает Цыганов, это может создать препятствия для развития индустрии туризма и развлечений, так как снижение количества потребителей вызовет повышение операционных издержек, приходящихся на оставшихся туристов и посетителей кафе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что все больше жителей РФ будут переходить в режим жесткой экономии.