Москва, , 16:45 — REGNUM Для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России будут использован «Северный поток — 2», сообщили 5 мая в пресс-службе Газпрома.

Газопровод «Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

Отметив, что сейчас морской газопровод СП-2 не используется, компания решила задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России».

«В случае принятия немецкой стороной решения о вводе в эксплуатацию морского газопровода «Северный поток — 2», в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100% загрузкой», — отметили в компании.

Уточняется, что вторая морская нитка СП-2 будет, вероятно, включена в работу не ранее 2028 года.

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