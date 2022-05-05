Москва, 5 мая, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Инициатива о том, чтобы ввести в РФ запрет на получение второго кредита, если у заемщика еще не погашен первый, выглядит неоправданной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал соответствующее предложение бывшего главы ЦБ РФ Сергея Дубинина, который считает, что таким образом можно бороться с высокой закредитованностью населения.

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«Конечно, в РФ необходимо разрабатывать меры по предупреждению закредитованности. Для этого целесообразно развивать банковские нормативы и скоринговые алгоритмы на основе анализа показателей платежа/дохода заемщика, его возраста и профессии, учета неофициальных доходов, помощи семьи и прочее. Однако введение ограничений на получение второго и последующего кредита в России выглядит оправданным далеко не во всех случаях. Например, у заемщика есть хороший доход, он показал высокую платежную дисциплину и хочет получить автокредит при наличии ипотеки. Или воспользоваться кредитом для приобретения гаража. В итоге причин воспользоваться вторым и далее кредитом может быть множество, и просто запрещать использование кредитных средств не стоит», — сказал Цыганов.

Напомним, что ранее было опубликовано интервью Дубинина, в котором он заявил, что если у граждан уже есть один непогашенный кредит, то следует ограничить возможность получения ими второго займа.