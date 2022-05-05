Москва, , 16:44 — REGNUM Прежде чем выступать с призывами о признании новых государств, Россия должна завершить специальную военную операцию и добиться ликвидации враждебного нам нацистского режима в Киеве, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 5 мая, комментируя высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Захарова заявила, что независимость Донецкой и Луганской республик, а также воссоединение Крыма с Россией — это сложившиеся территориальные реалии, которые всем странам мира необходимо признать.

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« Территориальные реалии, о которых говорит Захарова, ещё не сложились. Крым тут не в счёт, потому что с ним и так всё ясно: его границы очевидны и он является частью России. С республиками Донбасса — другое дело. Да, Россия признала их в границах бывших Луганской и Донецкой областей, но я не исключаю, что ЛНР и ДНР будут расширяться. Уже, например, известно о желании Розовского района Запорожья войти в ДНР. Есть основания полагать, что на территории бывшей Украины возникнут и новые республики. Херсон, например, уже никогда не будет жить под Украиной…

Если же Херсон или, тем более, Мариуполь вновь окажутся под Киевом, то слово России больше никогда ничего не будет значить в международных делах и призвать кого-то к чему-то МИДу России будет бесполезно. Да и сохранится ли тогда наша страна?