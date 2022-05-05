Москва, 5 мая, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В России потенциальный спрос на жилую недвижимость остается высоким. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 мая заявила доцент кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ почти 66% жителей РФ изучают возможность приобретения новой квартиры, несмотря на трудную экономическую ситуацию.

nattanan23 Стоимость жилья

«Приобретение квартиры часто рассматривается жителями как способ защиты сбережений, что в долгосрочной перспективе вполне оправданно. Основной риск — приобретение долгостроя в случае долевого строительства и снижение стоимости жилья в дальнейшем. Налоговые риски и величина коммунальных расходов учитываются, но не выглядят определяющими. Тем не менее все эти риски сейчас воспринимаются меньшими, чем вложения на рынке ценных бумаг или инвестиции в валюту», — сказала Грызенкова.

В итоге, как полагает Грызенкова, потенциальный спрос остается высоким, и он будет постепенно реализовываться на практике при помощи льготных ипотечных программ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Сергей Демин объяснил, почему жители РФ предъявляют спрос на жилье экономкласса.