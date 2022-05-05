Москва, 5 мая, 2022, 16:40 — ИА Регнум. США руками украинцев сражаются за укрепление доллара. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 мая, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

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«Почему США так рьяно помогают киевскому режиму — они там чужими руками сражаются за свой доллар, за статус мирового жандарма. И когда эта ставка будет бита — а в этом сомневаться не приходится, — мы увидим совсем другой мир с совсем другой экономикой», — заявил Миронов.

Он также обратил внимание на особенности экономики Штатов.

«В США, стране с громадным бюджетным дефицитом, валюта держится на трех китах: сверхпотребление, финансовые спекуляции и военно-политический диктат. Первого кита они утопили, второй еле держится на плаву, значит, вся ставка на третьего», — подчеркнул парламентарий.