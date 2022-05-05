Москва, 5 мая, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Укрепление рубля продолжится. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 мая, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

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«Все закономерно. И это только начало. На протяжении многих лет мы, наша партия, повторяли, что российский рубль является одной из самых недооцененных мировых валют, курс которой не соответствует реальной ситуации», — отметил Миронов.

Когда выросла нужда в таких базовых потребностях, как тепло, энергия, продовольствие, тогда радикально изменилось отношение к валюте той страны, которая эти потребности готова обеспечить, рассуждает он. Санкции многократно усилили и предельно жестко обозначили значимость России и ее ключевую роль в глобальной экономике и разделении труда, указал парламентарий.

«А значит, рубль будет и дальше расти — возможно, даже до уровня весны 2014 года, когда доллар стоил примерно 30−35 рублей», — заявил Миронов.

Он также обратил внимание на то, что укрепление рубля происходит одновременно с ослаблением позиций американской валюты — доллара.

Накануне, по данным Московской биржи, курс доллара США опустился ниже отметки в 67 рублей впервые с марта 2020 года.

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