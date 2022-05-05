Саратов, , 16:36 — REGNUM В Саратовской области ко Дню Победы пройдет около 500 мероприятий, в которых примут участие 525 тыс. человек. По поручению губернатора Валерия Радаева, персональное внимание уделят каждому ветерану.

День Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

«Муниципалитеты своих ветеранов знают поименно. Следует не только поздравить, пообщаться, но и оказать помощь семьям, если она требуется», — отметил глава региона.

Перед предстоящим праздником в порядок приведут свыше 500 мемориальных комплексов, завершать капремонт шести из них.

Губернатор заявил о необходимости проработать все вопросы безопасности, так как торжественные мероприятия возвращаются в прежний формат.

Всего в Саратовской области проживает 6579 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, из них 332 инвалида и участника ВОВ.

ИА REGNUM напоминает, оперативный штаб Саратовской области разрешил провести массовые мероприятий в честь 9 мая и смягчить ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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