Саратов, 5 мая, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В Саратовской области ко Дню Победы пройдет около 500 мероприятий, в которых примут участие 525 тыс. человек. По поручению губернатора Валерия Радаева, персональное внимание уделят каждому ветерану.

Дарья Драй ИА REGNUM День Победы

«Муниципалитеты своих ветеранов знают поименно. Следует не только поздравить, пообщаться, но и оказать помощь семьям, если она требуется», — отметил глава региона.

Перед предстоящим праздником в порядок приведут свыше 500 мемориальных комплексов, завершать капремонт шести из них.

Губернатор заявил о необходимости проработать все вопросы безопасности, так как торжественные мероприятия возвращаются в прежний формат.

Всего в Саратовской области проживает 6579 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, из них 332 инвалида и участника ВОВ.

ИА REGNUM напоминает, оперативный штаб Саратовской области разрешил провести массовые мероприятий в честь 9 мая и смягчить ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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