Бангкок, 5 мая, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Материальную помощь на ликвидацию последствий пандемии выделили власти Японии Таиланду, сообщила 5 мая журналистам представитель таиландского МИД Марати Налита Андамо.

Jamoroki.com Бангкок. Таиланд

Соответствующий договор Бангкок и Токио заключили в ходе приезда в Таиланд японского премьер-министра Фумио Кисиды. Речь идёт о материальной помощи в размере 50 млн иен, или $385 млн.

Марати Налита Андамо «Средства должны помочь министерству здравоохранения лучше выявлять коронавирус в приграничных районах».

Также деньги будут израсходованы на лечение COVID-19 и на материальную поддержку жителей Таиланда.

Добавим, визит Кисиды в Таиланд состоялся в первые дни мая. Японский премьер-министр провёл встречу с таиландским коллегой Праютом Чан-Очей.