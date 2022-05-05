Орел, 5 мая, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Ранее засекреченные материалы о деятельности нацистских карателей на территории Знаменского района Орловской области были представлены в рамках заседания Орловского облсуда по делу о признании геноцидом массовых убийств орловцев нацистами в годы Великой Отечественной войны 5 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Мирные жители у входа в землянку в освобожденном селе Васильевка Орловской области

Председателем процесса является судья Орловского областного суда Сергей Должиков, обвинение представляет прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

«В обнародованных документах речь идет о преступной деятельности карательного отряда «Украинская компания». Его члены проводили массовое уничтожение мирных граждан, которые не могли быть использованы фашистами в качестве рабов. Факты кровопролитий задокументированы путем вскрытия мест массового захоронения граждан в д. Пешково. Также рассекречен допрос предателя А. С. Родина, который добровольно согласился работать в пользу немецкой стороны», — уточнили в пресс-службе.

Согласно документам, из 200 арестованных карателями жителей 170 были расстреляны.

На заседании выступили свидетели зверств. Василий Говричев родился в 1938 году и был совсем маленьким, когда оказался на оккупированной территории, однако хорошо запомнил, как каратели обращались с жителями. Его семью нацисты выгнали из дома, организовав в нём штаб. Семья с маленькими детьми жила в теплушке, голодала. Как вспоминает Василий Говричев, каратели зверски расправлялись с жителями, детей травили собаками. Продовольствие, одежду у жителей отбирали, была запрещена работа местной школы. Через три года оккупации мирных жителей согнали и отправили колонной в сторону Белоруссии, деревню сожгли. На тот момент шестилетний Василий стал свидетелем бесчеловечного насилия. Позже Василий Говричев нашел в Германии место захоронения своего отца, считавшегося пропавшим без вести.

На суде выступил Анатолий Буханцев из Болховского района, который, будучи десятилетним мальчиком, чудом спасся от смерти в газовой камере. Его вместе с десятками других мирных жителей загнали в «душегубку», но оборудование не сработало.

«Фашисты творили бесчеловечные зверства. Нельзя было даже просто стоять у них на пути: могли снять автомат и расстрелять. Они чувствовали себя полными и безнаказанными хозяевами, не щадя ни людей, ни природу», — вспоминает Анатолий Бухарцев.

«Когда оккупанты забрали у нашей семьи последних четырех кур, спрятанных под соломой, это был большой удар для семьи. Настал страшный голод. Бабушка капала нам с сестрой в миску каплю масла из лампадки, а мы спорили, у кого масляная «звездочка» больше», — рассказал он.

Вместе с мамой в 1943 году он был угнан в Германии, провёл около двух лет в концлагерях.

«В моих ушах до сих пор стоит крик матерей перед расставанием с детьми…» — рассказывает Буханцев.

Свидетелем выступила и Клавдия Мироненко. В 1943 году ей было восемь лет. Во время попытке укрыться в подвале каратели убили её четырёхлетнюю сестру, её саму ранили. А потом её с мамой отправили в концентрационный лагерь в Германию. По дороге поезд подвергся авиабомбежке, пленников заставляли собирать трупы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Орловской области направила в суд заявление о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Орловской области.

Следующее заседание суда состоится 6 мая.