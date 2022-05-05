В Орловской области рассекретили материалы о нацистских карателях
Орел, 5 мая, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Ранее засекреченные материалы о деятельности нацистских карателей на территории Знаменского района Орловской области были представлены в рамках заседания Орловского облсуда по делу о признании геноцидом массовых убийств орловцев нацистами в годы Великой Отечественной войны 5 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Председателем процесса является судья Орловского областного суда Сергей Должиков, обвинение представляет прокурор Орловской области Алексей Тимошин.
Согласно документам, из 200 арестованных карателями жителей 170 были расстреляны.
На заседании выступили свидетели зверств. Василий Говричев родился в 1938 году и был совсем маленьким, когда оказался на оккупированной территории, однако хорошо запомнил, как каратели обращались с жителями. Его семью нацисты выгнали из дома, организовав в нём штаб. Семья с маленькими детьми жила в теплушке, голодала. Как вспоминает Василий Говричев, каратели зверски расправлялись с жителями, детей травили собаками. Продовольствие, одежду у жителей отбирали, была запрещена работа местной школы. Через три года оккупации мирных жителей согнали и отправили колонной в сторону Белоруссии, деревню сожгли. На тот момент шестилетний Василий стал свидетелем бесчеловечного насилия. Позже Василий Говричев нашел в Германии место захоронения своего отца, считавшегося пропавшим без вести.
На суде выступил Анатолий Буханцев из Болховского района, который, будучи десятилетним мальчиком, чудом спасся от смерти в газовой камере. Его вместе с десятками других мирных жителей загнали в «душегубку», но оборудование не сработало.
Вместе с мамой в 1943 году он был угнан в Германии, провёл около двух лет в концлагерях.
Свидетелем выступила и Клавдия Мироненко. В 1943 году ей было восемь лет. Во время попытке укрыться в подвале каратели убили её четырёхлетнюю сестру, её саму ранили. А потом её с мамой отправили в концентрационный лагерь в Германию. По дороге поезд подвергся авиабомбежке, пленников заставляли собирать трупы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Орловской области направила в суд заявление о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Орловской области.
Следующее заседание суда состоится 6 мая.