Петрозаводск, , 17:26 — REGNUM Карельские спасатели нашли байдарку, на которой трое туристов из Санкт-Петербурга ушли в поход по Ладожскому озеру в Карелии и пропали, сообщил 5 мая глава республики Артур Парфенчиков.

Работа спасателей. Водолаз. vk.com/aparfenchikov

Ранее ИА REGNUM информировало, что 30 апреля трое туристов из Петербурга вышли в акваторию Ладожского озера в поселке Вятиккя Лахденпохского района на байдарке. В последний раз с ними была связь 3 мая.

В настоящий момент на месте предполагаемого ЧП работают спасатели специализированной пожарно-спасательной части, поисково-спасательного отряда из Сортавалы, сотрудники Лахденпохской ГИМС, водолазная группа.

«Накануне поднимали в воздух вертолет МЧС из Санкт-Петербурга. Сегодня обследование береговой линии и акватории продолжаем с беспилотника, — рассказал Парфенчиков. — К сегодняшнему дню удалось найти байдарку. К сожалению, иных результатов поиски пока не принесли».

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