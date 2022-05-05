Псков, 5 мая 2022, 16:33 — REGNUM В Псковской области с воинскими почестями проводили в последний путь рядового Дмитрия Артамонова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции российских Вооруженных сил на Украине. Об этом 5 мая сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«Приношу искренние соболезнования родным. Родственникам будет оказана вся необходимая поддержка», — написал глава региона в своём канале в Telegram.
С начала спецоперации по защите Донбасса губернатор Псковской области ранее сообщил о гибели 28 военнослужащих Псковского гарнизона.
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