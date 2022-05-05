Псков, 5 мая, 2022, 16:33 — ИА Регнум. В Псковской области с воинскими почестями проводили в последний путь рядового Дмитрия Артамонова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции российских Вооруженных сил на Украине. Об этом 5 мая сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

t. me/MV_007_Pskov Дмитрий Артамонов

«Приношу искренние соболезнования родным. Родственникам будет оказана вся необходимая поддержка», — написал глава региона в своём канале в Telegram.

С начала спецоперации по защите Донбасса губернатор Псковской области ранее сообщил о гибели 28 военнослужащих Псковского гарнизона.