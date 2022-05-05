Москва, , 16:30 — REGNUM Меры государственной поддержки позволили привлечь инвестиции в российскую IT-отрасль, несмотря на обострение геополитической обстановки и временный отток специалистов из страны. Об этом 5 мая корреспонденту ИА REGNUM заявил основатель IT-компании Amresearch. me Николай Моженков.

Сфера IT (сс) Kevin Ku

«Если проанализировать состояние IT-отрасли в апреле и начале мая, то становится очевидной эффективность масштабной поддержки отрасли государством. Льготы, налоги, отмена проверок и другие меры дали положительный результат: многие стремятся инвестировать в IT, получить основное или дополнительное образование в этом направлении, гранты на реализацию проектов, которые нужны нашей стране и отечественным компаниям», — заявил Моженков.

По его словам, большинство проектов, реализация которых началась до обострения геополитической обстановки, было запущено в партнёрстве с зарубежными специалистами и компаниями, и сейчас испытывает трудности, особенно в вопросах финансирования, так как многие инвесторы приостановили поддержку проектов.

Но основная часть негативных изменений произошла в феврале и марте, в апреле же формируются положительные тенденции.

По его словам, в отрасль уже поступает множество предложений по развитию цифровых продуктов, в том числе и аналогов зарубежных технологий, которые впоследствии можно продавать на российском рынке.

«В России и в дружественных странах уже есть понимание, что необходимо использовать отечественное программное обеспечение для поддержания безопасности экономики страны. При этом есть и всё необходимое для дальнейшего развития отрасли: одни из сильнейших IT-специалистов в мире, законодательная и финансовая поддержка государства, дорожные карты по импортозамещению», — продолжил эксперт.

При этом если в феврале и марте 2022 года наблюдался отток специалистов IT-отрасли из России, сейчас уже наблюдается обратная миграция.

«Не только специалисты, но и некоторые компании возвращаются из Дубая, понимая, что в России на текущий момент созданы наиболее выгодные условия для развития бизнеса в сфере цифровых технологий и программного обеспечения. С учётом того, что IT-специалисты могут работать из любой точки мира в удаленном формате, в ближайшие месяцы многие участники отрасли вернутся на родину, понимая, что в России открываются большие перспективы для профессионального роста и развития бизнеса», — указал Моженков.