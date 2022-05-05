Тбилиси, 5 мая, 2022, 19:49 — ИА Регнум. Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила о слишком больших требованиях Украины к Грузии, сообщает 5 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Украинское правительство требует всё большего и большего от своих партнеров, и не только от Грузии. Например, они сказали госсекретарюЭнтони Блинкену не поставлять шоколад, а поставить им оружие. Они действительно хотели бы получить оружие из Грузии, открыть второй фронт со стороны Грузии. Всё это — невозможно. Я думаю, что правительство более реалистично относится к тому, что может сделать Грузия на данном этап. У нас есть две оккупированные территории, на одной из которых сейчас говорят о референдуме о присоединении к России, поэтому, конечно, мы должны быть осторожны, потому что у нас не так много возможностей, и никто не будет готов поддержать Грузию точно так же, как Украину, но это никоим образом не меняет наш уровень солидарности», — сказала Зурабишвили.

Напомним, что украинские власти недовольны слишком «пассивной» позицией Грузии по отношению к Украине, и даже отозвали из Тбилиси своего посла.