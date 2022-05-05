Москва, 5 мая, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Деятельность США в области биоразработок носит угрожающий характер. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 мая, об этом заявил сопредседатель комиссии, вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Council.gov.ru Константин Косачёв

«Объем информации, который поступает в нашу парламентскую комиссию со все возрастающей силой, подтверждает то, что деятельность США в сфере биоразработок носит угрожающий характер», — сказал Косачёв по итогам заседания научно-консультативного совета при комиссии.

По его словам, сама география расположения биолабораторий, действующих по заказу Пентагона, «совершенно очевидным образом позволяет идентифицировать военные планы США по применению военной силы в различных регионах земного шара».

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Все более очевидно, что биологические угрозы носят трансграничный и непредсказуемый характер, подчеркнул сенатор.

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