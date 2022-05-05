Брянск, 5 мая, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Традиционная масштабная акция «Бессмертный полк» пройдёт 9 мая в Брянске в очном формате, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 мая в пресс-службе правительства региона.

http://www.bryanskobl.ru Шествие в Брянске

Шествие стартует в 13:00 на перекрёстке улицы Горького и проспекта Ленина, откуда участники пройдут до Кургана Бессмертия. Регистрация для участия в шествии не нужна.

Организатором акции по традиции стало Брянское региональное общественное движение военно-патриотических и поисковых организаций «Отечество». Штаб «Бессмертного полка» расположен в Брянском государственном краеведческом музее, а в муниципалитетах — в районных и городских библиотеках.