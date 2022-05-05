Саров, Нижегородская область, 5 мая, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Прокуратура Нижегородской области возбудила уголовное дело о мошенничестве при реализации национального проекта «Экология» в городе Сарове. Об этом сообщили в региональном надзорном органе сегодня, 5 мая.

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По версии следствия, при реконструкции здания механического обслуживания осадков сточных вод подрядчик вместо оборудования, прописанного в проектной документации, закупил более дешевое и менее качественное оборудование.

А 1,8 млн рублей разницы в стоимости спецоборудования руководство подрядной организации присвоило.

Если суд признает подрядчика виновным в мошенничестве в особо крупном размере, то ему будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет и штраф в 1 млн рублей.