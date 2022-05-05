Москва, 5 мая 2022, 16:26 — REGNUM В преддверии сезона природных пожаров и весенних паводков участники команды «Молодёжка ОНФ» обучаются навыкам добровольных спасателей. В рамках соглашения с МЧС России добровольцы учатся оказывать первую помощь, предотвращать и ликвидировать пожары, а также наводнения. Кроме того, волонтеры могут оказать юридические и психологические консультации. В составе сводных отрядов выезжают специалисты разных направлений.
В Санкт-Петербурге 13 участников команды «Молодёжки ОНФ» прошли обучение в АНО ДПО «Общество за безопасность» по программе профессиональной подготовки «Добровольный пожарный». Также на базе Российского Союза Спасателей и на территории Пожарной части №35 волонтеры получили практические навыки. Дипломы о профессиональной подготовке им вручил начальник ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, генерал-лейтенант внутренней службы Алексей Аникин.
Обучение добровольцев началось и в Забайкальском крае. Серия образовательных мероприятий стартовала в рамках подписанного 18 марта 2022 года соглашения между региональным ГУ МЧС России и командой «Молодёжки ОНФ». Темами первого занятия стали: доврачебная помощь при травмах, средства пожаротушения, виды пожаров и способы их локализации, профилактика ЧС на водных объектах и приемы для устранения наводнений в населенном пункте.
Помимо участников команды, обучение проходят 145 добровольцев из Забайкальского института железнодорожного транспорта. Летом 2021 года студенты вуза помогали «Молодёжке ОНФ» устранять последствия паводков на территории края. Работали в Шелопугинском, Балейском и Шилкинском районах. К занятиям также присоединятся студенты Читинской государственной медицинской академии и политехнического колледжа.
В Хабаровском крае добровольцы прошли обучение на базе Учебного центра подготовки спасателей ПСО регионального МЧС России в селе Ракитном. Помимо базовых знаний первой помощи волонтеры изучили способы предотвращения горения и транспортировки пострадавших. Следующие занятия МЧС для «Молодёжки ОНФ» пройдут в июне.
В зоны ЧС выезжают только подготовленные добровольцы. В прошлом году обучение на базе региональных МЧС России прошли около трех тысяч человек из 64 регионов страны, освоив навыки общественных спасателей.