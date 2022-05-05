Москва, 5 мая, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В преддверии сезона природных пожаров и весенних паводков участники команды «Молодёжка ОНФ» обучаются навыкам добровольных спасателей. В рамках соглашения с МЧС России добровольцы учатся оказывать первую помощь, предотвращать и ликвидировать пожары, а также наводнения. Кроме того, волонтеры могут оказать юридические и психологические консультации. В составе сводных отрядов выезжают специалисты разных направлений.

Иван Шилов, ИА REGNUM Лесной пожар

«Помощь населению в зонах ЧС — одна из главных задач в работе «Молодёжки ОНФ». В ликвидации последствий пожаров и наводнений вместе плечом к плечу с профессиональными спасателями добровольцы участвуют ежегодно. Сегодня в зоны ЧС готовы выехать 1100 человек из 67 регионов страны. Среди них — юристы, психологи, врачи, водители, лесотехники, спасатели, пожарные и профессионалы в других сферах. Для выездов в зоны подтоплений и пожаров формируем отряды таким образом, чтобы помощь была всесторонней», — отметил депутат Госдумы, руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич («Единая Россия»).

В Санкт-Петербурге 13 участников команды «Молодёжки ОНФ» прошли обучение в АНО ДПО «Общество за безопасность» по программе профессиональной подготовки «Добровольный пожарный». Также на базе Российского Союза Спасателей и на территории Пожарной части №35 волонтеры получили практические навыки. Дипломы о профессиональной подготовке им вручил начальник ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, генерал-лейтенант внутренней службы Алексей Аникин.

« Мы научились оказывать первую помощь, пользоваться пожарными рукавами, лестницами и другими средствами пожаротушения. Полученные знания позволят нам выезжать в зоны ЧС. И уже в ближайшую субботу, 7 мая, мы заступим на суточное дежурство в пожарную часть, чтобы на практике отточить полученные навыки», — рассказала участница команды «Молодёжки ОНФ» в Санкт-Петербурге Анастасия Калинец .

Обучение добровольцев началось и в Забайкальском крае. Серия образовательных мероприятий стартовала в рамках подписанного 18 марта 2022 года соглашения между региональным ГУ МЧС России и командой «Молодёжки ОНФ». Темами первого занятия стали: доврачебная помощь при травмах, средства пожаротушения, виды пожаров и способы их локализации, профилактика ЧС на водных объектах и приемы для устранения наводнений в населенном пункте.

Помимо участников команды, обучение проходят 145 добровольцев из Забайкальского института железнодорожного транспорта. Летом 2021 года студенты вуза помогали «Молодёжке ОНФ» устранять последствия паводков на территории края. Работали в Шелопугинском, Балейском и Шилкинском районах. К занятиям также присоединятся студенты Читинской государственной медицинской академии и политехнического колледжа.

« При возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, мы всегда нуждаемся в помощи добровольцев. Важно готовить ребят по таким направлениям, как: «Ликвидация последствий пожаров и иных стихийных бедствий», «Действия при возникновении пожаров», «Эвакуация граждан», «Вызов и встреча пожарных подразделений», — отметил заместитель начальника Пожарно-спасательной части №1 Читы Анатолий Васильев .

В Хабаровском крае добровольцы прошли обучение на базе Учебного центра подготовки спасателей ПСО регионального МЧС России в селе Ракитном. Помимо базовых знаний первой помощи волонтеры изучили способы предотвращения горения и транспортировки пострадавших. Следующие занятия МЧС для «Молодёжки ОНФ» пройдут в июне.

В зоны ЧС выезжают только подготовленные добровольцы. В прошлом году обучение на базе региональных МЧС России прошли около трех тысяч человек из 64 регионов страны, освоив навыки общественных спасателей.