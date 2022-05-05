Таруса, Калужская область, 5 мая, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В селе Некрасово Тарусского района Калужской области 5 мая состоялось церемония по увековечению памяти лейтенанта госбезопасности, сотрудника особого отдела 133 стрелковой дивизии Красной армии Дмитрия Пучкина, геройски погибшего на территории района в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Пресс-служба правительства Калужской области Братская могила участников Великой Отечественной войны в калужском селе Некрасово

В 2021 году при работе с архивными документами, имеющими отношение к освобождению района от немецко-фашистских захватчиков в ходе легендарной битвы за Москву в декабре 1941 года, бойцы поискового отряда «Тарусский рубеж» обнаружили уникальный документ — так называемые легенды воинских захоронений в Тарусском районе, датированный 1948 годом. В описании одной из братских могил было упоминание о захоронении лейтенанта госбезопасности Дмитрия Пучкина. В архивах удалось установить его учетно-послужную карточку, фотографию, похоронку и сведения о том, что в 1972 году братская могила была перенесена в село Некрасово. Однако имя и фамилия лейтенанта не были внесены в книгу Памяти и в паспорт воинского захоронения, а также увековечены на мемориальной плите. Благодаря инициативе тарусских поисковиков, сотрудников ФСБ России и региональных властей было принято решение об увековечении памяти героя-чекиста, погибшего на тарусской земле.

В рамках церемонии начальник УФСБ России по Калужской области Сергей Ядыкин поздравил присутствующих ветеранов и тружеников тыла с 77-й годовщиной Великой Победы, поблагодарил представителей поисковых отрядов, администрации района и сельского поселения, архивных работников — всех, благодаря кому увековечено имя героя — чекиста Дмитрия Пучкина. По традиции собравшиеся почтили память павших в боях за Родину минутой молчания. Церемония завершилась возложением цветов к братской могиле.