Пенза, 5 мая, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В Пензенской области в отношении двух братьев 1993 и 2004 годов рождения завершено расследование уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ («Угон транспортных средств группой лиц по предварительному сговору»). Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Hdimagelib.com Угон автомобиля

По данным следствия, вечером 23 января братья заранее договорившись, совершили угон автомобиля ВАЗ-21 103, припаркованного в переулке Широком в городе Нижний Ломов. Они покатались по городу, а затем вернули угнанный автомобиль на место парковки.

В этот же день вечером родственники совершили угон еще одной легковой машины марки «Kia Sorento», на которой поочередно ездили по городу Нижний Ломов и селу Верхний Ломов. Находясь за рулем угнанного автомобиля, младший из братьев не справился с управлением, съехал в кювет и повредил машину.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИА REGNUM ранее сообщало, утром 26 апреля 34-летний житель Чебоксар проник в машину скорой помощи через салон и попытался завести ключом от квартиры, а после неудачной попытки взломал приборную панель и попытался соединить провода.

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