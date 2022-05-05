Ульяновск, , 16:19 — REGNUM Ульяновская область на ремонт дорог получит дополнительно из федерального бюджета свыше 2 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора по итогам заседания штаба по комплексному развитию региона.

Дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

О выделении дополнительных средств заявил глава Ульяновской области Алексей Русских. Значительная часть, 1,5 млрд рублей, будет направлена на ремонт участка трассы М-5 «Урал» от села Большие Ключищи до села Солдатская Ташла.

Дополнительно 700 млн рублей выделяется на ремонт 35 км трасс. В частности, на ремонт семи участков дорог регионального и межмуниципального значения предусмотрено 450 млн рублей, на обновление дорог в Ульяновске и Димитровграде — соответственно 200 млн рублей и 50 млн рублей.

Всего между регионами на дорожно-строительные работы распределено из федерального бюджета свыше 120 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на ремонт участка на дороге федерального значения А-151 Цивильск — Ульяновск выделено более 3,17 млрд рублей.

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