Москва, , 16:16 — REGNUM Лишать государственных наград знаменитостей, покинувших Россию и критикующих специальную военную операцию, предложил депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР).

ЛДПР Ldpr.tv

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«Артисты всегда у нас купались в лучах славы. Они покинули Россию, выставив на продажу свои дома и в глубоком смысле свою Родину. Я думаю, что спецоперация расставила точки над i. Решение по лишению госнаград может принять только Министерство культуры, но с этической точки зрения — это было бы правильно», — считает Власов.

Парламентарий призвал лишить государственных наград российских артистов, которые покинули Россию и высказались против действий нашей страны по защите мирных граждан на территории Украины.

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