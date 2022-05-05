Кострома, , 16:31 — REGNUM Большая часть социальных учреждений Костромской области заключили контракты на поставку овощей и картофеля в период с сентября 2022 года по осень 2023 года. Об этом сообщает администрация региона.

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Договоры на поставку основных продуктов подписали 85% или 355 организаций. Ещё 61 учреждение здравоохранения и образования готовится заключить подобные соглашения в ближайшее время.

Напомним, ранее губернатор региона Сергей Ситников предложил аграриям 50% авансы за поставки для соцсферы при условии, что они зафиксируют среднегодовую стоимость товаров. На сегодняшний день фермерам перечислили 28 млн рублей.

Всего в 2022 году в Костромской области расширят посевные площади на 265 гектаров, посадки овощей будут увеличены на 32%, картофеля — на 12%.

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