Тбилиси, , 16:15 — REGNUM Грузии нужно как можно скорее войти в Евросоюз и НАТО для гарантии безопасности. Об этом заявила в интервью Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) грузинский президент Саломе Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили (сс) Melberg

«Война не может быть максимальной безопасностью Грузии, поскольку мы никогда не сможем выиграть войну с Россией», — сказала Зурабишвили.

Она заявила, что видит единственный надёжный способ добиться безопасности для Грузии — евроинтеграцию.

Напомним, Грузия 3 марта подала заявку на вступление в ЕС. 2 мая правительство республики передало в Брюссель заполненную первую часть анкеты для претендентов на статус в кандидаты на вхождение в Евросоюз. Вторую часть планируют передать в этом же месяце.