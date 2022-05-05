Тбилиси, 5 мая, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью «Немецкой волне» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) заявила о том, что Грузия никогда не сможет выиграть войны против России, сообщает 5 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

President.gov.ge Саломе Зурабишвили

Поэтому Зурабишвили потребовала предоставления Грузии западного оружия, а также заявила о необходимости вступления страны в НАТО и Европейский союз.

«Нам нужно оборонительное оружие. Кроме того, у нас было много военных учений, в том числе месяц назад, и, по мнению Североатлантического альянса, Грузия является одним из лучших учеников в процессе интеграции. Поэтому нам сейчас нужно быстрое вступление в ЕС и НАТО, поскольку мы видим в этом защиту нашей безопасности. Грузия никогда не выиграет войну против России», — сказала Зурабишвили.