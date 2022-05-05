Белгород, , 16:15 — REGNUM Региональную выплату получат ветераны Великой Отечественной войны в Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 5 мая в пресс-службе правительства региона.

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По решению губернатора Вячеслава Гладкова помимо федеральной выплаты ветеранам перечислят ещё по 25 тысяч рублей. Деньги до 8 мая получат 273 инвалида и участника Великой Отечественной войны, проживающие на территории региона.

Кроме того, Пенсионный фонд России уже пересилил ежегодные выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы 20 320 белгородским ветеранам.