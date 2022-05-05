Новосибирск, 5 мая, 2022, 16:12 — ИА Регнум. В Доме офицеров Новосибирского гарнизона 5 мая открылась выставка живописи и графики «Была война… Была Победа», посвящённая 77 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) на сайте Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

В работах, которые для экспозиции предоставили как известные мастера, так и начинающие художники, изображены военные будни солдат и бои со смертельным врагом, портреты участников Великой Отечественной войны, возвращение героев с фронта домой.

Организаторы выставки в содружестве с художниками рассчитывают, что открывшаяся в Доме офицеров выставка внесёт свой вклад в патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, расширение знаний молодых людей о Великой Отечественной войне и подвиге советского народа, сломавшего хребет немецкому нацизму.

художники и организаторы выставки «Мы должны помнить героические подвиги наших соотечественников, хранить светлую память о тех, кто самоотверженно сражался с нацистами, кто отдал свои жизнь во имя жизни миллионов других людей и суверенитета нашей страны».

Как сообщало ИА REGNUM, в Государственном музее изобразительных искусств Татарии 5 мая открылась выставка Фонда Александра Печёрского «Немецкая оккупация». В экспозицию работ советского художника Меера Аксельрода, приуроченную к 77-й годовщине Дня Великой Победы, вошли графические работы мастера: эскизы и наброски к сериям «Немецкая оккупация», «Зверства немцев» и «Гетто», иллюстрации и рабочие материалы к книгам о войне и сопротивлении.

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