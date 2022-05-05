Москва, , 16:11 — REGNUM Эксперты позитивно оценили расширение перечня сфер, в которых могут устанавливаться Экспериментальные правовые режимы (ЭПР), сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Ранее Министерство экономического развития РФ сообщило, что до конца 2022 года планируется запуск ЭПР по ряду направлениям. На настоящий момент ЭПР могут устанавливаться по девяти направлениям (к ним относятся транспорт, финансовая деятельность, электронная коммерция, предоставление госуслуг, связь).

Затем был разработан проект постановления правительства, который относит электроэнергетику к направлениям, по которым может устанавливаться ЭПР. Создание экспериментального правового режима в сфере электроэнергетики необходимо для реализации Национальной технологической инициативы по направлению «Энерджинет».

По мнению преподавателя Moscow Digital School Алексея Минаева, технологии, которые сегодня затруднительно внедрять из-за регуляторных ограничений, смогут быть апробированы в реальной рыночной среде через механизм ЭПР.

«В текущей ситуации ограничений на использование зарубежных проектов мы должны самым решительным образом снимать барьеры на использование отечественных инноваций, в том числе в энергетике», — считает эксперт.

Член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов РФ Вадим Перевалов заметил, что данное постановление пока предусматривает только возможность в будущем рассматривать инициативные предложения по установлению экспериментальных правовых режимов.