6 мая 2022 | Время чтения 6 мин

Сталинградская битва вошла в историю как одно из решающих сражений Великой Отечественной и Второй мировой войн. Сталинград стал местом гибели около полумиллиона солдат фашистской Германии и её союзников, Красная армия потеряла более 470 тыс. солдат: ожесточённые бои шли за каждую улицу, каждый дом, каждый этаж.

Юлия Пёрышкина, , 15:15 — REGNUM Сталинградская область была образована из Сталинградского края 5 декабря 1936 года с административным центром в городе Сталинград (до 1925 года — Царицын). 16 декабря 1961-го переименована в Волгоградскую область с центром в Волгограде (до 1961 года — Сталинград).

Георгий Зельма. Бой в руинах Дома Железнодорожников (снимок сделан в траншее, выходившей из недостроенного южного крыла Дома железнодорожников, позади бойца виден Дом Павлова). 1942

Сталинграду в числе первых городов, наравне с Ленинградом, Севастополем и Одессой, 1 мая 1945 года присвоено звание «Город-герой» — высшая государственная награда СССР. 8 мая 1965 года Волгограду вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».

Волгоградская область награждена двумя орденами Ленина (1958 и 1970 гг.). За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, волгоградскому городу Калач-на-Дону в 2010 году присвоено почётное звание «Город воинской славы».

Сергей Струнников. Разрушенные кварталы Сталинграда (Завод «Красный Октябрь'). Февраль-март 1943

Эммануил Евзерихин. Привокзальная площадь. Фонтан «Детский хоровод». Сентябрь 1942

Георгий Зельма. Вид с воздуха на берег Волги в Сталинграде после окончания боев. 1943

Население

До оккупации по переписи населения 1939 года в Сталинградской области проживали 1,848 млн человек. После освобождения от оккупации осталось 1,292 млн жителей.

По данным Южного военного округа Министерства обороны РФ, в Волгоградской области на фронт с 1941 по 1945 год было призвано 122 тыс. 300 человек.

Согласно Книге памяти Волгоградской области, 216 тыс. 488 человек (призванных военными комиссариатами Волгоградской области) погибли либо пропали без вести. В число погибших, причисленных к уроженцам региона, включались и те, у кого в Волгоградской области жили родственники, либо погибшие на волгоградской земле, чье место рождения не удалось установить.

263 тыс. 970 участников войны вернулись с фронта живыми, а также проживали на территории области до или после войны.

Разбитый вокзал Сталинград-I. 1943

Два уроженца Волгоградской области дважды удостоены звания Героя СССР, 164 человека — Герои СССР, двум волгоградцам посмертно присудили звание Героя РФ за боевые действия в годы Великой Отечественной войны, 35 жителей региона стали полными кавалерами ордена Славы.

Экономика

В 1941 году на территории Сталинградской области действовало 1347 предприятий, на которых было занято 183 тысячи человек. К началу 1942 года в Сталинград и районы области были эвакуированы 32 предприятия, преимущественно с территории Украинской ССР.

В годы Великой Отечественной войны основными отраслями промышленности стало танковое, химическое, авиационное и минное производство. Сталинградский тракторный завод выпускал для фронта авиабомбы, артиллерийские тягачи, танковые моторы, при этом не останавливая производство сельскохозяйственной техники.

Дети за партами разрушенной школы в Сталинграде. Март 1943

Дети идут на занятия в разрушенной начальной школе. 1943

Заводу «Баррикады» была поставлена задача наладить выпуск артиллерийского и стрелкового вооружения, выполнить заказы авиационной промышленности. В дни первой бомбёжки Сталинграда значительная часть завода была разрушена, однако сборка боевых машин продолжалась, за что уже в январе 1942 года завод был награждён орденом Ленина.

На Сталинградской судоверфи был принят план строительства боевых и подводных кораблей, бронекатеров, барж. Наряду с этим заводу приходилось изготавливать бронекорпуса для танков Т-34 и самолетов Ил-2, танковые башни.

Завод им. Сакко и Ванцетти, производивший до войны медицинское оборудование, перестроился на выпуск 50-миллиметровых ротных миномётов.

Завод химической промышленности поставлял для нужд Красной армии химические продукты (тролит, хлоргаз), химическое оружие (артхимснаряды, авиахимбомбы, химические мины и ампулы), а также средства противохимической защиты.

Лесозаводы начали изготавливать аэросани, макеты танков, пулемётные волокуши, противотанковые и противопехотные корпусы мин.

В годы войны в Сталинграде и районах области было создано 15 школ фабрично-заводского обучения и восемь ремесленных и железнодорожных училищ. В общей сложности к концу 1944 года в этих учреждениях было подготовлено 35 тысяч рабочих ведущих квалификаций для промышленности и сельского хозяйства.

Уже в июне 1943 года в преамбуле к постановлению XII пленума Сталинградского обкома ВКП (б) были приведены такие данные об ущербе промышленности за время фашистского нашествия: «Только по основным заводам разрушено зданий производственной площадью 850 тыс. кв. метров. … погибло станочного оборудования более 5680 единиц и повреждено более 2950 единиц. Полностью разрушены хозяйства железнодорожного и водного транспорта, средств связи, а также предприятия металлургической, металлообрабатывающей, пищевой, лёгкой, местной, деревообделочной промышленности».

Сталинградская битва

Одним из важнейших сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн стала Сталинградская битва. Она началась 17 июля 1942 года и состояла из оборонительной и наступательной операций. 23 августа начались массированные немецкие бомбардировки Сталинграда, только за этот день средствами ПВО было сбито 120 самолётов противника. Город превратился в развалины, 25 августа в Сталинграде объявили осадное положение. В центральной части города не осталось ни одного уцелевшего здания, всего противник сжёг и разрушил более 90% жилого фонда.

Орудие мл. лейтенанта Зубова ведет огонь по противнику в районе Сталинградского тракторного завода. Октябрь 1942

Георгий Зельма. Советские снайперы выходят на огневую позицию в разрушенном Сталинграде. Декабрь 1942

Николай Суровцев. Подбитый немецкий истребитель Мессершмитт Bf.109 в центре Сталинграда. 1943

Немецкая армия четыре раза штурмовала город, 15 сентября противник овладел господствующей высотой 102,0, Мамаевым курганом, но уже на следующий день Красная армия отбила стратегический объект. 13 раз переходил из рук в руки вокзал Сталинграда. Бои шли непрерывно — за каждую улицу, дом и даже этаж.

19 ноября 1942 началось контрнаступление советских войск. 23 ноября соединения Красной армии взяли в окружение 22 дивизии и более 160 отдельных частей немецкой группировки общей численностью около 300 тыс. чел. 30 ноября завершилась операция по окружению и блокированию противника — были созданы внешний и внутренний фронты окружения. К декабрю противник лишился пополнения продовольствия, боеприпасов и горючего.

В конце января 1943 года немецкое командование просило разрешить капитуляцию войск, на что Гитлер ответил категоричным отказом. Но 2 февраля свыше 40 тысяч немецких солдат и офицеров сложили оружие и Сталинградская битва завершилась. В плен была взята 91 тысяча человек, в том числе 2500 офицеров и 24 генерала. За время сражений Красная армия потеряла более 470 тысяч воинов, Германия с союзниками — порядка полумиллиона человек.

Немецкие пикирующие бомбардировщики Юнкерс Ю-87 (Junkers Ju 87) в небе над горящим Сталинградом. 1942

Панорама привокзальной площади Сталинграда после боев. 1943

Сегодня 2 февраля в России отмечается как день воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

На начало 2020 года в Волгоградской области проживает 167 участников битвы, 410 их вдов, 14 тружеников тыла, награждённых медалью «За оборону Сталинграда». 5742 жителя региона имеют статус «Дети Сталинграда».

Волгоград — город-памятник

29 ноября 1943 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль вручил городу меч Сталинграда, выкованный по указу короля Великобритании Георга VI, в знак восхищения британского народа мужеством советских защитников во время битвы за город. В Волгограде в память о войне оставлены разрушенными несколько знаковых зданий: руины бывшего дома директора завода «Баррикады, мельница Гергардта, стена бывшего четырёхэтажного жилого Дома Павлова.

Бойцы 138-й мотострелковой бригады, принимавшие участие в освобождении Сталинградского вокзала. 1943

Эммануил Евзерихин. Советский солдат и мирные жительницы идут по площади Павших борцов в Сталинграде. 1943

Эммануил Евзерихин. Артист Сталинградского театра юного зрителя уходит со своим инструментом из разбитого театра. 1941-43

Яков Рюмкин. Сталинград. Жители города, оставшиеся без крова после очередной бомбёжки, в сквере города. 27 августа 1942

В мае 1959 года на Мамаевом кургане началось сооружение памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы»: здесь в братских и индивидуальных могилах покоится прах более чем 35 тысяч защитников города. Композиционным центром всего ансамбля стала 85-метровая скульптура «Родина-мать зовёт!». 23 июня 1984 года президент Франции Франсуа Миттеран вручил Волгограду высшую награду государства — орден Почётного легиона.

Оригинал Война: Волгоградская область 1941−1945 гг создан 30.04.2020