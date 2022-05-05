Варшава, , 16:10 — REGNUM Об увеличении расходов на помощь Украине по сравнению с запланированными ранее объявил 5 мая французский президент Эммануэль Макрон, находясь в Варшаве.

Эммануэль Макрон Jérémy Barande

Отметив, что в этому году Париж планировал направить на Украину в общей сложности €1,7 млрд и что эти средства уже зарезервированы, Макрон уточнил:

«Сегодня я хочу сообщить, что Франция намерена увеличить свою поддержку до двух миллиардов евро».

Решение принято на фоне спецоперации ВС РФ на Украине: населению этой страны, считают в Париже, необходима гуманитарная помощь, понадобиться, кроме того, восстанавливать пострадавшую и разрушенную инфраструктуру.

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