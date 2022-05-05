Ханты-Мансийск, 5 мая, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Югру 5 мая вернулась часть волонтёров, которые помогали жителям Донецкой Народной Республики. Вместе с ними приехали четверо беженцев к родственникам в Нижневартовск, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе волонтёров был редактор газеты «Новости Югры» Владимир Меркушев, который сообщил о налаженной работе пункта временного размещения беженцев, организованного миссией Гуманитарного корпуса из ХМАО.

«Мы раздали более 300 «коробок добра» в отдаленных районах Мариуполя. Туда не доезжает никакая помощь, а идти людям до центра — 3-4 часа. Также мы организовали для местных развоз питьевой воды. Наши доктора по-прежнему продолжают работать в единственной уцелевшей больнице», — сообщил Владимир Меркушев.

Вместе с волонтёрами в регион прибыли четверо граждан Украины, которых встретили родственники.

«26 апреля ко мне обратилась жительница Нижневартовска с просьбой помочь её родной сестре выехать из посёлка в районе Мариуполя. У женщины было осколочное ранение в ногу и, соответственно, она сама передвигаться не могла. Также с ней ее дочь и внуки в возрасте 13 лет и одного года. Добровольцы сопровождали семью в Югру для воссоединения с родственниками», — пояснила руководитель АНО «Гуманитарный добровольческий корпус» Светлана Басова.

Раненую женщину доставили прямо с самолёта в Сургутскую травматологическую больницу, а ее дочь и внуков встретили родственники.

Напомним, Гуманитарный корпус в составе 25 человек вместе с главой департамента здравоохранения ХМАО Алексеем Добровольским вылетели из Сургута 21 апреля 2022 года.