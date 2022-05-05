Тбилиси, 5 мая, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Грузия не выстоит в случае вооружённого конфликта с Россией, поэтому Тбилиси отказывается выполнять большую часть требований Киева. Об этом заявила в интервью Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) грузинский президент Саломе Зурабишвили.

David Monniaux Саломе Зурабишвили

«Украинцы часто требуют большего от своих партнёров и не только от Грузии. Прибегают к грубым высказываниям в отношении разных партнёров. Да, они хотят получать оружие и из Грузии, чтобы Грузия открыла второй фронт. Это всё невозможно», — сказала Зурабишвили.

Она отметила, что Грузии нужно быть очень осторожной в этом вопросе, так как в случае вооружённого конфликта, этой стране не будут помогать так же, как Киеву. При этом Зурабишвили заявила о солидарности с киевским режимом.

Стоит отметить, ранее пресс-спикер Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон намерен помогать Грузии и Молдавии в случае, если они вступят в военный конфликт с Россией. Он сообщил, что с руководством этих стран идут «дискуссии» по данному вопросу.