Бухарест, 5 мая, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Крупнейший авиаперевозчик Румынии — компания TAROM, выполняющая пассажирские и грузовые рейсы в десятки стран мира, получит от румынского правительства специальную материальную помощь в размере 1,9 млн евро. Об этом 5 мая сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Самолет

Согласно официальной информации, соответствующий указ накануне подписал министр транспорта Румынии Сорин Гриндяну. «За счет этой суммы TAROM сможет покрыть ущерб, причиненный пандемией», — резюмировал, в частности, он.

Сообщение о выделении указанных средств вызвало протесты руководства других авиаперевозчиков Румынии, находящихся на грани финансового кризиса.

Ранее TAROM запросила у Еврокомиссии помощь в реструктуризации долга в размере 80 млн евро. Этот вопрос Брюссель обещал рассмотреть к 1 июня текущего года.