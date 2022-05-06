6 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В Южной Корее обсудили намерение кандидата в министры сельского хозяйства решить проблему употребления собачьего мяса в пищу.

Валерий Ходячий, , 08:47 — REGNUM Жители Южной Кореи обсудили намерение кандидата в министры сельского хозяйства решить проблему употребления собачьего мяса в пищу.

Илья Репин. Лучший друг человека (Пес). 1908

Согласно южнокорейским СМИ, 4 мая кандидат на пост министра продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства Чон Хван Гын сообщил о своем намерении добиться запрета на употребление собачьего мяса.

Данную позицию он выразил в письменном виде перед слушанием по утверждению его кандидатуры, которое назначено на 6 мая.

«Поскольку число семей с домашними животными увеличилось, а общественный интерес к защите животных вырос, запрет на употребление собачьего мяса — это направление, в котором должно двигаться наше общество», — сообщил кандидат.

Чон Хван Гын подчеркнул, что данная проблема на протяжении долгого времени вызывала споры, поэтому для её решения необходим широкий общественный консенсус.

«Я приложу усилия для достижения компромисса, чтобы положить конец потреблению собачьего мяса, прислушиваясь и координируя мнения представителей отрасли и групп по защите прав животных», — добавил кандидат.

Согласно результатам опроса, проведенного Realmeter в ноябре прошлого года, 48,9% жителей Южной Кореи выступают против запрета на употребление в пищу собачьего мяса, 38,6% — придерживаются противоположного мнения.

В ходе предвыборной кампании избранный президент Юн Сок Ёль также выразил свое несогласие с употреблением собачатины в пищу, однако подчеркнул, что данный вопрос требует общественного консенсуса.

Юн Сок Ёль Spo.go.kr

«Пожалуйста, внесите правки в закон «О защите животных», они, как и люди, имеют право на защиту. Думаю, что первым шагом на пути к этому является запрет на употребление в пищу собачьего мяса. Существует надежда, что после этого условия содержания сельскохозяйственных животных также улучшатся», — надеется ksgo***.

«Многие люди держат свинок в качестве домашних животных. Выходит, что в будущем они не смогут их съесть?» — недоумевает iqua***.

«Следуйте мировым стандартам», — призывает nid6***.

«Корея — нецивилизованная страна, где едят собак», — пишет ohjo***.

«Вы шутите? Оставьте шутки, министр», — просит dbsa***.

«В нынешних условиях эта проблема исчезнет сама собой», — предполагает hyun***.

«Стране этот запрет особо не поможет. В развитых странах такого нет, если не будет спроса, то и предложения не будет», — отмечает zsd5***.

«Просто не ешьте его — и проблема решена», — пишет scp1***.

«Извинитесь перед теми, кого забили в пищу, и исправите свои ошибки», — предлагает dbsa***.

«Необходимо упразднить места, где разводят собак на мясо», — считает ad88***.

Собака Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Поддерживаю предложение! Думаю, вскоре все изменится», — думает fiat***.

«В развитых странах даже темнокожие презирают китайцев и корейцев за то, что они едят собак», — отмечает ldy9***.

«Необходимо срочно внести правки в закон о жестоком обращении с животными», — считает sukd***.

«Я очень надеюсь, что на пост министра назначили здравомыслящего человека», — пишет cko3***.