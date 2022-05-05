Париж, 5 мая, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Франция предоставит Украине дополнительную помощь в размере $300 млн, передает BFM TV.

Официальный сайт президента Франции Эммануэль Макрон

Франция увеличит общую помощь Украине до 2 млрд долларов против 1,7 млрд долларов или дополнительно 300 млн долларов. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в видеотрансляции.

«Этот новый вклад не касается военной составляющей», — отметили в Елисейском дворце.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз объявил о выделении дополнительных средств в размере 200 млн евро для Украины.