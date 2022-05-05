Тбилиси, 5 мая, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Известный грузинский певец Вахтанг Кикабидзе потребовал освобождения из заключения бывшего президента Михаила Саакашвили, сообщает 5 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Okras Вахтанг Кикабидзе

Кикабидзе, явлющийся первым номером в парламентском списке оппозиционного «Единого национального движения» впервые прибыл в парламент. Он заявил, что не собирается активно заниматься политической деятельностью, единственное, в чем он может принять участие, — это в работе парламентской комиссии по изучению состояния экс-президента Саакашвили.

По мнению Кикабидзе, решение об освобождении Саакашвили сейчас зависит только от одного человека, поэтому он и обратился к олигарху и бывшему премьер-министру Бидзине Иванишвили.

Кикабидзе призвал «вовремя» освободить Саакашвили. Иначе, по его словам, «будет поздно, и добром это не кончится».

Напомним, что Кикабидзе в последние годы регулярно отличается резкими антироссийскими заявлениями.