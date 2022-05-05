Киев, 5 мая, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Министерство культуры Украины составило рекомендации, по которым из библиотечных фондов страны будет изыматься «пропагандистская русская литература». Об этом 5 мая сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Русская литература

«Министерство культуры и информационной политики Украины работает над исключением пропагандистской русской литературы из украинских библиотечных фондов», — цитирует агентство текст заявления.

Русскую литературу в украинских фондах планируют заменить книгами украинских издательств на украинском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы от ЛДПР предлагают Минобороны России рассекретить архивы об украинцах-коллаборационистах в годы Второй мировой войны, а также об участниках национал-террористического подполья, действовавшего на территории Западной Украины до середины 1950-х годов.