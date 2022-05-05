Молдавия, 5 мая, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Европарламент одобрил резолюцию, в которой призывает Евросовет и Еврокомиссию предоставить Молдавии статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Об этом 5 мая заявил вице-спикер парламента Молдавии Михай Попшой.

Флаг Молдавии

«Европарламент проголосовал за резолюцию, призывающую Европейский совет и Европейскую комиссию предоставить Молдавии статус страны-кандидата на вступление в Европейский союз. Эта резолюция является самым масштабным документом по Молдавии, когда-либо принятым институтом Европейского союза», — прокомментировал Попшой в соцсетях.

Он добавил, что Кишинёв благодарит авторов резолюции из всех парламентских фракций, которые «продемонстрировали широкую поддержку европейской интеграционной повестки Молдавии».

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Как сообщало ИА REGNUM, Молдавия 3 марта в экстренном порядке подала заявку на вступление страны в Европейский союз. 5 мая большинство депутатов Европейского парламента проголосовали за то, чтобы предоставить Молдавии статус кандидата в ЕС.

Кроме того, депутаты Европарламента поддержали интеграцию Молдавии в европейский рынок и расширения с республикой отраслевого сотрудничества. Также они призвали Еврокомиссию завершить рассмотрение заявки Кишинёва в максимально короткие сроки.

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