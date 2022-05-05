Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 5 мая, по состоянию на 15:35 мск котировки июльского фьючерса на нефть марки Brent растут на 1,49%, до $111,78 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Добыча нефти Brent United Nations Photo

«Несмотря на то, что европейским властям так и не удалось пока договориться об ограничении поставок нефти из России, международный рынок углеводородов остается в состоянии стресса.

К тому же, сегодня ожидалось решение ОПЕК+ по квотам, перед публикацией которых были озвучены негативные прогнозы по спросу, давали шансы на ограничение добычи. Впрочем, организация оставила квоты повышения норм добычи на заранее согласованном уровне.

Однако общий откат по факту ограниченного сокращения ликвидности ФРС США поддерживает рисковые активы», — пояснил эксперт.

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